Olivier BLANDEL

BLANDEL OLIVIER 06 84 14 18 17 - 04 74 07 89 77

618 rue notre dame des champs oblandel@free.fr

01480 JASSANS-RIOTTIER

EXPERIENCE



2020-RESPONSABLE DU SERVICE LOGISTIQUE ET MAINTENANCE (ENSATT)



2014-2020 TECHNICIEN COURANT FAIBLE ET COURANT FORT(ENSATT)



2011 -2014 TECHNICIEN COURANT FAIBLE ET COURANT FORT

Installation de salles multimédia et audiovisuel



2010- 2011 REGISSEUR DE SALLE DE SPECTACLE

Collectivité du grand Lyon



2002-2010 RESPONSABLE TECHNIQUE AUDIOVISUEL ET COURANT FAIBLE

GTIE EXPO (groupe VINCI) Parc des expositions de Paris. Porte de Versailles



- Mise en œuvre des moyens techniques et humains : salles de conférences, stands, réseaux informatiques et de télévision, bureautique des salons professionnels et grand public, service des exposants, opérations pour décorateurs et concepteurs de stands.



- Maintenance et entretien des installations courant faible du Parc des Expositions.



- Chef de chantier pour des installations fixes déquipements scénique et audiovisuel.



- Etude et recherche de faisabilité des demandes particulières des clients.



- Installation et exploitation sur des sites évènementiels de lile de France.



- Gestion du stock de matériel.



2000-2002 TECHNICIEN AUDIOVISUEL POLYVALENT VPS (MONTREUIL-93)



- Technicien régisseur en audiovisuel, vidéo-projection , sonorisation et éclairage scénique.



- Superviseur des préparateurs des commandes pour la location et les prestations événementielles : éclairage scénique traditionnel et automatique, sonorisation, matériel de traduction et de la projection multimedia.



- intervention sur le logiciel des locations, planning, création et modifications des commandes.



Nov. 2000 CHEF ELECTRICIEN EDI-TV (NEUILLY SUR SEINE-92)



- Emissions Flash , Pur Rap et A vos clips - M6 MUSIC

*mise en place et exploitation de l'éclairage sur plateau de télévision



1987- 2000 RESPONSABLE TECHNIQUE

AGENCE TECHNIQUE CULTURELLE REGIONALE DE BRETAGNE



- Responsable dun parc de location de matériel audiovisuel broadcast et institutionnel, déclairage scénique et de prise de vue, de sonorisation et dexposition.

*gestion des plannings des locations et des prestations.

*Accueil et suivi de la clientèle.

*Réservation, devis, facturation et encaissements.

*Installation et exploitation sur site

- Conseiller technique en équipement scénique et audiovisuel de centres culturels

- Formateur agrée AFDAS ; initiation à lexploitation du matériel.

- Maintenance et entretien de matériel de location.

- En charge des investissements pour le parc de location.



1986-1987 TECHNICIEN SON

REGISCENE (PARIS-75)



FORMATION



1985-1986 Technicien dexploitation et de maintenance déquipement audiovisuel.

C.E.R.I.S (GOUVIEUX-60)



1979-1983 BEP-CAP ELECTROTECHNICIEN

LYCEE AMPERE (JOSSELIN-56)



Habilitation électrique B2V-BR-BC-HO en cours/ CACES plate-forme élévatrice

DIVERS

Responsable technique bénévole du festival « Au pont du rock » à Malestroit 56 de 1990 à 2000





Mes compétences :

Spectacle

Production

Audiovisuel

Logistique

Courant faible

Informatique

Communication

Sonorisateur

Régisseur