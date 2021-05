Olivier BOMARD

Fondateur de MonaGraphic [studio graphique print et web], je suis passionné par les nouvelles technologies appliquées à la vie professionnelle.

Graphiste de formation, mon expérience est riche de postes en agence (création, exécution et direction artistique), chez l'annonceur (responsable du secteur publication), dans la création la gestion et la cession début 2021 d'un studio graphique (en proximité d'Angers).

Je suis fasciné par la synergie des technologies et leur impact sur la vie économique, professionnelle et privée. Cette passion a donné lieu à la cration de lévénement "Le Numérique à la Campagne"



Actuellement en transition vers un nouveau chapitre professionnel orienté local et ESS, je suis disponible pour vous accompagner à la coordination et au développement des projets de votre structure.





Mes compétences :

InDesign

Production graphique

Suivi de projets web

Gestion

Management d'équipe

Commercial

PAO et systèmes de productions multimédia

3D

Photoshop

Illustrator

Publicité

Formation professionnelle

Communication

Création graphique

Design