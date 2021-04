Olivier BORDERIOUX

Ayant repris les études à 32 ans pour passer un BTSA Gestion et Protection de la Nature, j'ai pu travailler plus de 10 ans sur les terrains du Conservatoire du littoral en tant que gestionnaire des espaces naturels sur la commune de Locmariaquer dans le Morbihan.



De retour dans mon département de naissance depuis 3 ans pour me rapprocher de ma famille, j'ai effectué plusieurs emplois "alimentaires" dans le domaine du commerce Bio et du transport mais sans grandes ambition.



Aujourd'hui mes recherches restent axées sur ce que je sais faire le mieux, la gestion d'espaces naturels, la transmission des connaissances naturalistes, la préservation de l'environnement de façon générale et le génie écologique.