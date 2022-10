Madame, Monsieur,







Lors de mes fonctions précédentes, j'ai acquis une expérience professionnelle significative et une certaine polyvalence par rapport aux métiers liés à l'industrie agro-alimentaire. De plus j'ai eu rapidement de nombreuses responsabilités dans la gestion de plusieurs entreprises où j'ai évolué. Dynamique, rigoureux, je sais faire preuve d’autonomie et possède le sens des responsabilités.

Je pense avoir les compétences requises pour occuper le poste proposé. C'est donc, à ce titre que je vous soumets ma candidature ainsi que mon curiculum vitae. Je reste à votre dispostion pour un examen plus approfondie de ma demande.



Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.



Olivier Bossard