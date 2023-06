Olivier CAFAFA

Tout d'abord j'ai commercialisé ce que chacun a de plus cher : La Maison! en étant responsable pendant onze années, du département Vente d'une société de Construction de Villas haut de gamme.

Mon parcours professionnel m'a amener ensuite à représenter avec grande fierté, les marques SEAT, puis surtout MERCEDES-BENZ au sein du Groupe Bernard Hayot chez SGDM.



Depuis 2012, j'ai pris la Direction Commerciale de SAPCI Caraïbes...



SAPCI CARAIBES représente pour vous, aux Antilles Françaises, les produits de Rhone Chimie Industrie (RCI).

C'est un commerce inter-entreprise exclusivement!

SAPCI distribue des produits innovants et modernes pour Décaper, Dégraisser, Nettoyer, Désinfecter. Nous proposons, en outre, des Absorbants, des Graisses, des Lubrifiants, des Colles ultra-professionnelles, de la Peinture et des produits Phytosanitaires pour répondre précisément à vos besoins, quelque soit le domaine d'activité de votre entreprise.

La qualité des processus de fabrication et de contrôle, la sécurité des utilisateurs, mais également, la protection de l'environnement sont des points clés de notre fonctionnement.

N'hésitez pas à me contacter afin que nous puissions vous présenter et vous faire la démonstration dans notre vaste gamme de plus de 400 références de produits de maintenance, celui ou ceux qui s'adaptent non seulement aux nouvelles normes, mais aussi et surtout ceux qui répondent très singulièrement à vos besoins de manière efficace et immédiate.



Meilleurs sentiments



Mes compétences :

Automobile

Chimie

Immobilier

Maintenance

Musique

Nettoyage

Santé

Saxophone

Vendeur

Vente