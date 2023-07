Olivier CASELLES

J'ai choisi la physique médicale pour diverses raisons. La principale est certainement qu'il s'agit d'une profession d'interface entre différentes disciplines dont principalement le vivant et la physique, mais aussi entre différents métiers, et avec une finalité directe d'amélioration du service rendu aux patients. Par ailleurs, il s'agit d'un domaine en perpétuel renouvellement qui satisfait une curiosité qui me conduit encore aujourd'hui à explorer de nouveaux horizons.

Par ailleurs, j'ai pu développer mon goût pour la rencontre, que ce soit par la transmission du savoir, par l'animation d'activités de recherche en équipe, ou en coordonnant des équipes.

Afin d'étendre mon champs d'activités et organiser cette transmission du savoir, j'ai créé la SA TACHYONS qui propose des services de consulting et de coaching aux entreprises intervenant dans le médical.



Mes compétences :

Veille scientifique

Veille technologique

Veille documentaire

Formation professionnelle continue

Animation de formations

Recherche scientifique

Animation de réunions

Gestion de projet

Expertise technique

Vulgarisation scientifique

Management