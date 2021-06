Olivier CHAURIN

Bonjour et merci de venir lire mon profil.



J'ai 50 ans, après plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie au travers de différents postes à responsabilité (responsable de bureau d'études, méthodes, industrialisation, amélioration continue, chef de projets), j'ai créé ma propre entreprise.



Passionné par l'ameublement et l'aménagement intérieur, j'ai ouvert un magasin du réseau Archea (www.archea.fr, 50 magasins ouverts) en novembre 2010. Je mets au service des particuliers ma créativité, mes capacités en conception d'espaces en 3 dimensions.



L'experience acquise auprès de plus de 1500 clients en 4 ans et demi me promet désormais de proposer un large éventail de solutions d'agencement intérieur.



Pour me contacter, demandez une mise en relation, envoyez moi un mèl à o.chaurin[at]gmail.com, appelez moi au 06 01 78 83 65.



Mes compétences :

Bureau d'études

Aménagement intérieur

Décoration