Olivier DELPY

Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans les métiers de la vente directe en B to B , de la prospection au management d’équipe, de la création à la gestion de Réseau d'agences j'ai acquis un savoir faire.



- Animer, piloter et développer l'activité commerciale d'un Réseau national jusqu'à la réalisation de ses différents objectifs. (Chiffre & effectif)

- Recruter, former, accompagner et évaluer les collaborateurs, afin d'assurer leur montée en compétences et d'éviter le turn-over font parti de mes compétences.



Dans le cadre de notre stratégie de croissance B to B sur la France, Belgique et l'Angleterre, je recherche pour nos 12 agences de Bordeaux, Toulouse, Lille, Poitiers, Montpellier, Lyon, St Quentin, Nantes, Caen, Nice, Strasbourg et Tournai, des commerciaux passionnés tournés vers la réussite et la performance.



"Jamais, on n'a vu marcher ensemble la gloire et le repos."​



Pour asseoir notre réseau national je suis aussi à la recherche d'un Responsable d'agence sur notre agence de Lille, prêts à relever le défi d’être le prochain numéro "1"​ de notre réseau déjà bien dynamique.



Vous avez le "savoir" le "savoir-faire" et le "savoir-etre" alors faites moi signe !





Vos performances seront récompensées, j'offre de réelles perspectives d’évolution managériale ( 6 mois )

Une première expérience de la vente en cycle court serait un plus (débutants acceptés si motivés).



(fixe+variable+frais+tel+ordinateur et de nombreux challenges) Contactez moi au 06.64.30.72.29 ou surArray



Mes compétences :

Directeur d'agence

Manager

Directeur régional

B to b

One shot

Rigoureux

Internet

Dynamique

accompagner