Olivier DESGUIOZ

Après une expérience de 5 années comme responsable QSE dans l'industrie chimique, j'ai fondé la SARL LACAQ qui me permet depuis janvier 1992 d'utiliser mes compétences acquises en formation initiale, continue et expérience professionnelle dans les domaines de la qualité (Ingénieur qualité et auditeur/formateur), de l'environnement, de la sécurité et de l'hygiène (Ingénieur environnement, santé et sécurité au travail), associées à ma formation scientifique (PhD ès Applied Sciences and Engineering) mise en oeuvre depuis les 30 dernières années à la direction d'un laboratoire d'analyses et essais physico-chimiques, chimiques et microbiologiques bureau d'étude et OF.

J'ai depuis plus de 25 ans eu l'occasion de décliner ces compétences dans des secteurs d'activités variés tant privés que publics.



Pour une présentation toujours à jour, visitez http://www.lacaq.fr

Pour étudier nos modules et parcours de formation continue, visitez http://www.plateformedeformation.lacaq.fr/



Vous y trouverez une illustration de mes compétences et des savoirs faire de la Société LACAQ, labellisée dans le DataDock depuis le 1er semestre 2017, ainsi qu'un échantillonnage évolutif de mes références professionnelles.



Mes compétences :

ISO 9001

Conseil

ISO 14001

Microbiologie

ISO 22000

ISO 17025

Audit et Diagnostic

Santé et Sécurité

ISO 45001

Évaluation des risques professionnels

ISO 17020

Evaluation interne et externe avec habilitation

ISO 13485

Maîtrise des risques sanitaires

Ingénieur sanitaire

Ingénierie de formation

Auditeur, conseil et formateur Qualiopi

Ingénieur QHSSE

PhD ès Sciences appliquées

PhD Risk manager