Olivier DOURRON

Je suis diplômé ingénieur ESTP, section Mécanique et Electricité option Génie Industriel. Ce diplôme à été obtenu en 1992. Au cours de ma carrière j'ai été responsable de projets ( chargé d’affaires ) ainsi que responsable de sites et responsable d'une entité installation.

J'ai toujours gérer mes affaires et mes entités de façon optimales en réalisant des tableaux de suivi en adéquation avec les objectifs des DG des sociétés. J'ai mis en place des procédures et des modèles de travail pour être compétitif.

Dans le cadre de gestion de centre de profits j'ai géré mon entité dans le respect du savoir faire. J'ai réalisé et suivi des tableaux de bords afin de mesurer la performance et mis en place des liste de tâches afin d'améliorer le travail réalisé. Je rendais compte a ma direction une fois par mois (DG et DAF) afin de mesurer les écarts des budgets et mettre en place des plans d'actions. Je m'occupais de plus du développement commercial de ma structure.



J’ai à la fois réalisé des affaires en électricité (CF et Cfa), en automatisme, en informatique et de machines spéciales.

Pour ces affaires j’ai du faire des offres techniques, de les défendre commercialement puis ensuite de les réaliser.

Pour cela j’ai fait des appels d’offres et passer des contrats avec de sous traitants.

Pour la gestion et le suivi j’utilise des outils comme SAP, MS Project...

J'aime encadrer des équipes et réaliser des projets pour les conduire du début à la fin. J'ai souvent travailler sur des projets de travaux neufs dans l'industrie, que ce soit en agroalimentaire en pharmaceutique ou dans l'automobile, j'ai participé a des petits et grands projets de 10k€ à 5 M€.



Dans mon précédent poste j'encadrais 50 personnes dont 6 conducteurs de travaux pour réaliser des installations en France et dans le monde entier. Je gérais un budget de fonctionnement de 4,2 M€ et un budget de réalisation de 8M€.



J'ai déménagé pour me rapprocher de Toulouse et je peux être ouvert a toute évolution pour un poste de responsable de travaux neufs ou de responsable de centre de profit ou de projets en Midi Pyrénées sur Toulouse et sa région.



Mes compétences :

Management service

Management projet

Industrie

Électromécanique

Ferroviaire

Électrotechnique

Machines spéciales d'assemblage

Agroalimentaire

Entrepreneur

Mécanique

Supervision

Automobile

Informatique