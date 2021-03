Olivier DUCHÊNE (OLIVIER DUCHÊNE)

Je suis entré dans l'univers photographique à Lage de 20 ans par le laboratoire noir et blanc. Pendant une décennie Jai appris à moduler la lumière, à observer un noir profond ou la délicatesse Dun dégradé.



Après avoir exploré divers moyens d'expression comme le dessin, l'estampe, la sculpture ou le vitrail, je me suis orienté vers la photographie comme moyen d'Explorer l'inconnu.



Ancien directeur de Centre Social, je me suis reconverti dans la photographie afin de lier ces nouvelles compétences (licence de Photographe Professionnel) au secteur socioculturel qui me passionne depuis ma jeunesse. Lors de mon parcours d'animateur puis de directeur, Jai toujours utilisé la photographie comme vecteur de lien social.

Photographe professionnel, Jai choisi le domaine de la formation pour transmettre mes savoir-faire aux amateurs d'images et aux personnes qui ont besoins de visuels pour valoriser leurs projets.



Valorisez vos projets : cours pour les non-photographes a distance et en vis-à-vis.

Entrepreneurs, artistes, artisans associations et collectivités

Vous avez besoin de visuels, je vous accompagne à créer des photographies de qualité professionnelle.

Prenez rendez-vous, nous étudierons ensemble le contenu de la formation en fonction de vos besoins.