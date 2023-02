Olivier DUQUESNE

PROFIL PROFESSIONNEL

Après une carrière de 15 années dans la Marine Nationale qui m'a apporté rigueur, esprit d'organisation et adaptation, j'ai pu continuer ma carrière professionnelle dans l'immobilier ou j'ai débuté dans la transaction immobilière puis dans le domaine de l'expertise immobilier en valeur vénale et enfin dans le Management de projet immobilier.

Professionnel doté d'un sens de l'organisation, je sais m'intégrer et m'adapter sans difficultés dans de nouveaux contextes de travail grâce à un véritable esprit d'équipe et à d'excellentes capacités d'écoute et de communication.