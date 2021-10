Olivier FOURNIER

Spécialités :

* direction et gestion de PME ou ONG (administratif, finances, juridique, ressources humaines, système d'information...)

* développement commercial / développement de partenariats

* maîtrise de l'organisation de la vie publique et la sphère politique ; relations institutionnelles



Autres activités :

- Coauteur de « Responsables ! Pour renouer avec les valeurs de la République » (2016)

- Officier de Réserve (Enseigne de Vaisseau de 2e classe) dans la Marine Nationale (depuis 2011)

- Membre du Bureau du Comité d'Orientation Stratégique de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises (CNJE) (2012-2019)

- Membre du Comité d'Orientation Stratégique du RÉseau Français des Etudiants pour le Développement Durable (REFEDD) (2012-2015)



Palmes de Bronze du Bénévolat (promotion 2011)



Mes compétences :

Financement public

Relations publiques

Direction générale

Institutions publiques

Association loi 1901

Partenariats stratégiques

Direction commerciale

Organisation et stratégie

Développement commercial