Je suis Olivier GALLOY âgé de 47 ans investi professionnellement depuis 23 années dans le domaine de l'eau et très engagé dans une volonté de préserver notre environnement. Je contribue par mes compétences acquises et par mes actions quotidiennes, auprès des élus locaux et usagers, à apporter des solutions pragmatiques pour assurer la qualité de l'eau assainie, gérer au mieux les déchets et veiller à assurer à chaque usager le ou les services dont il a besoin.



« L'environnement est le sang de la terre, le support de toute vie »



oliviergalloy60@gmail.com



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Sens du service public

Gestion budgétaire

Techniques traitements des eaux

Management