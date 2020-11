Olivier GAMBIER

Depuis 2007 Responsable du service Qualité et Support Client, (Draka/Prysmian)

Normes: ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001, ILOOSH, TL9000

Principaux axes: Gestion des réclamations clients, mise en œuvre de l’amélioration continue



2006 Responsable de la maîtrise des procédés et de la qualité des produits, (Draka)



De 2000 à 2006 Responsable département analyses statistiques R&D (Alcatel/Draka)

Moyens: Calculs mathématiques, programmation IT (VBA)

Principaux axes: Plans d'expériences, développement outil d'analyses, plan échantillonnage, SPC / MSP

Projets : Traitement des demandes clients sur les projets spéciaux (submarine,...)





Mes compétences :

Statistiques

Qualité

Sécurité

Environnement

ISO9001, 14001 / TL9000 / OHSAS18001

Amélioration continue