Olivier GEIGER

Conseiller en Investissement Financier depuis 10 ans et anciennement associé du cabinet Lonlay&Associés, j'ai choisi de me spécialiser dans les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) en rejoignant le groupe PRIMALIANCE.

Mon but est d'aider ma clientèle de cadres, cadres supérieurs et chefs d'entreprise dans leur constitution ou gestion de patrimoine en intervenant tant dans les domaines du placement de trésorerie disponible (achat en propre, nue-propriété temporaire, assurance-vie) que dans celui du placement à crédit avec son effet de levier important.

Je suis à votre entière disposition pour en discuter et réaliser de manière gracieuse et personnalisée un audit complet de votre patrimoine lié aux SCPI de rendement.



Mes compétences :

Gestion d'actifs

Finance

Immobilier