Olivier GENET

DIRECTEUR DES VENTES FRANCE

Manager 9 commerciaux répartis sur tout le territoire national

Mettre en place des actions terrain pour réaliser les objectifs de lentreprise

Optimiser la relation opérationnelle entre terrain / Marketing / Comptes-clés

Mettre en œuvre le nouvel outil CRM / SFA de lentreprise comme chef de projet

Faire monter en compétences les chefs de secteur et les former

Recruter : création de 2 nouveaux secteurs, intégration de 6 nouveaux commerciaux

Définir les budgets et objectifs de la force de vente

Piloter les chefs des ventes Allemagne et Espagne

Résultats : jai créé la fonction, et en 5 ans les résultats ont toujours été au-dessus des objectifs, nous sommes passés de 80K robots revendus en 2016 à 380K en 2021