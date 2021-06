Olivier GEORGEON

Studio de création qui se targue de n'avoir... qu'une seule idée en tête : faire vendre.

Une fois votre problématique business intégrée, nous mettons toutes nos idées et notre énergie au service de votre produit, de votre marque. Afin de créer entre elle et les consommateurs des liens durables. Et d'offrir à votre CA la courbe qu'il mérite.

Dans Georgeon et associés, il y a 4 "e". Ils signifient Enthousiasme, Envie, Expertise,Efficacité.











Mes compétences :

Conception

Communication

Rédaction

Direction artistique

PLV

Print

E-mailing

Web