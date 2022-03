Olivier GONTARD

25 ans d'expérience d'une position nationale dans les groupes successifs Unilever, Johnson, Sealed Air, Cleanea et maintenant Karcher m'ont permis d'acquérir et de développer des compétences à travers les différentes postes et services que j'ai pu occuper : Ingénierie Agro-Alimentaire, Marketing et Ventes.



En tant que Responsable Grands Comptes, j’évolue en B To B, dans le segment GMS & CHR. Par le suivi de compte internationaux, j'ai pu développer l'approche gagnant/gagnant en fidélisant le client sur la base de projets communs, portant sur des méthodes innovantes de nettoyage, des harmonisations de leurs achats en Matériel, Chimie et Ustensiles.



Mon expérience précédente en Marketing m'a permis par une bonne connaissance du marché et des acteurs principaux de mettre en place des concepts innovants.



Mon background Technique m'a aidé dans la réalisation de différents projets mais également dans l'approche terrain et la négociation.



Mes compétences :

Key account management

New business development

Negotiation

Analyse de marché

Technical knowledge

Customer oriented

Team Leadership

Forecast

Sales

Marketing

B2B