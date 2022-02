Olivier GOUIN

Bonjour,



Je suis Ingénieur-maître en Génie des Matériaux, diplômé de l'Institut Universitaire Professionnalisé d'Evry (91), spécialisé dans les différentes techniques danalyses et de caractérisation des matériaux, et leurs champs d'applications. Durant mes diverses expériences professionnelles, j'ai notamment exercé la fonction d'Ingénieur Process au sein d'une Entreprise de transformation de Matières plastiques et ces 4 dernières années, dans le domaine de la logistique E-commerce, j'ai encadré des équipes de production et mené des projets d'intégration de nouveaux Clients et de mise en place d'équipements en production. Souhaitant m'investir dans un nouveau projet professionnel, dans le domaine de la Plasturgie, la Chimie, l'Automobile ou la Logistique, je suis à l'écoute de nouvelles opportunités professionnelles.