Bonjour à vous qui lisez mon profil.



Je me présente, je m'appelle Olivier GRAVILLE, suis âgé de 33 ans et j'ai maintenant 10 ans d'expérience sur SAP.



Mon profil a deux faces, l'une consacrée à la technique par laquelle j'ai découvert SAP, l'autre à la gestion, d'hommes, de projets, de tâches.



Tout d'abord prestataire, j'ai connu un grand nombre de clients, de grandes entreprises (Renault, Orange, Safran Informatique (Sagem), PSA, Etam, Sagemcom, Glon) comme des plus petites (Motul, Saira Seats, 5sur5, Lenôtre, et beaucoup d'autres) et ce, à travers des fonctions différentes : consultant technique, puis technico-fonctionnel, responsable MOE MM/SD, chef de projet, responsable de centre de support et maintenance.



En juillet 2014, je quitte la prestation pour prendre le poste de Responsable du Centre de Compétences SAP chez EDF Energies Nouvelles, poste que j'occupe actuellement.



Mes principales qualités sont l'adaptabilité, le dynamisme, l'écoute, le sens du service. Je suis également souvent apprécié pour ma bonne humeur.



A bientôt.



Mes compétences :

Gestion de projet

Technique

Conseil

ABAP

Formation