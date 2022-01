Olivier GUIBON

Sérieux et volontaire, j'apprends vite.



Plus de 20 ans d'évolutions dans l'informatique et la communication.



Au sein de PME, la polyvalence m'a permis de multiplier les expériences, je dispose aujourd'hui d'une vision globale de la communication papier et numérique, du développement Internet BtoB, et BtoC, de la relation interne et externe, clients, fournisseurs et partenaires.



J'ai exercé comme gérant salarié avec deux associés. Nos prestations informatiques et communication ont couvert la réalisation de progiciels, le développement de sites Internet, la conception de brochures publicitaires et de présentation pour un promoteur immobilier.



Un récent bilan de compétence fait le point entre mes fonctions dans le bâtiment , le commerce et le tertiaire, la synthèse de mes connaissances et compétences ouvre le champ des possibles vers l'accompagnement comme Chargé d'Insertion Pro et Conseiller en formation.



Un atout supplémentaire.



Je suis certain qu'il existe une conjonction entre vos besoins et mes capacités. N'hésitez pas à me contacter pour définir les contours de notre synergie. Définissons ensemble un projet commun.