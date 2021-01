Olivier HOUSSIN

C'est enrichi d'expériences variées en France et à l'étranger dans les domaines commercial et pédagogique que j'ai opté pour devenir un agent commercial dans l'immobilier.

Pourquoi l'immobilier? Tradition familiale, goût des défis et de l'humain, j'apprécie d'apporter une expertise, et de mettre tout en oeuvre pour aider les gens à réaliser leur projet.