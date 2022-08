Olivier Jung

Web Artisan

Concepteur de site internet

www.olivierjung.com



Expert WordPress & Intégrateur HTML/CSS depuis 1998



Je mets à disposition toutes mes compétences en matière de communication. Développement dimage de marque et direction artistique. Web designer, webmaster et graphiste autodidacte, jai réalisé plus de 200 sites internet (vitrine et e-commerce), en freelance ainsi quen agences (Strasbourg, Paris, Aix-en-Provence, Bordeaux, Nantes, Saint Brieuc). Capable de comprendre vos besoins et de madapter à la spécificité de votre projet, je suis en mesure de vous apporter le soutien quil vous faut. Mes années dexpérience sont à votre disposition.



Mon expérience acquise aux côtés de mes clients et partenaires et leurs secteurs dactivités variés mont permis de côtoyer lart, le modélisme, les loisirs, la construction, le prêt à porter, la restauration, lhôtellerie, le spectacle, lartisanat, la cosmétique ou bien encore le milieu médical. Cette richesse intellectuelle et cette diversité, je la partage au quotidien avec mes clients, tout au long du développement de leur projet. Je vous accompagne pour votre marketing, votre communication, à votre rythme, selon vos besoins.



GLOMEL (22110)

06 35 52 75 22

contact@olivierjung.com

