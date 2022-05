De formation internationale, j'ai vécu 5 années à l'étranger - Afrique, Etats-Unis, Amérique Latine - et suis trilingue Français/Anglais/Espagnol et parle également Allemand.



Diplômé du CESEM de Reims et de NORTHEASTERN UNIVERSITY (Boston), je me suis spécialisé en Management International du Sport et de l'Evénementiel à EUROMED Marseille. J'ai ensuite travaillé à différents niveaux de l'organisation événementielle.



Souriant, enthousiaste, engagé, créatif et passionné de sport et de voyage, les expériences multiculturelles ont ponctuées mon parcours personnel et professionnel.



Après une année 2009 à la découverte de l'Amérique Latine - 18 pays de l'Argentine au Mexique - j'ai débuté mon expérience pour Group Magellan dans l'organisation de séminaires et voyages incentive.



Devenu gérant de l'agence en avril 2013, je coordonne l'ensemble des projets de manière transversale. Petite agence de tourisme d'affaires à taille humaine, nous somme spécialistes du Sud de la France, notamment la région Languedoc / Camargue et de l'activité Régate d'entreprise grâce à notre flotte monotype de 20 voiliers Dufour 375.

Nous organisons également de nombreux voyages à l'étranger pour des séminaires incentives : Amérique Latine, Amsterdam, Barcelone, Chine, Europe de l'Est, Inde, Malte, Maroc, Lapponie, Rio de Janeiro, Sicile, ...

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande !



Olivier Kauffmann

06.85.98.56.68

olivier.kauffmann@group-magellan.com

www.group-magellan.com



Le blog retraçant mon voyage en Amérique Latine: http://elpaquitotour.wordpress.com



Mes compétences :

Voyage

Logistique

Communication

International

Sport