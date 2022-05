Olivier KERCKHOVE

Je suis le responsable commercial de Real Pharma France - Benelux, cabinet de recrutement spécialisé dans le secteur Pharmaceutique et du Dispositif Médical.



Real Staffing est un cabinet de recrutement mondial spécialisé dans le secteur de la santé. Travaillant de près avec des entreprises de toutes tailles et de tous types, nos consultants offrent un niveau de service remarquable. En tant que partenaire clé pour les entreprises opérant dans les domaines des soins de santé et pharmaceutique, nous représentons également les professionnels qui souhaitent passer à l'étape supérieure de leur carrière, que ce soit sur une base contractuelle (freelance, CDD, prestation externe) ou permanente (CDI).



Nous avons bâtit notre réputation sur la qualité de nos services. Nous sommes ainsi reconnus sur le marché pour être un partenaire de recrutement clé pour tous les clients et candidats que nous représentons, notre approche étant basée sur les relations ; celles-ci sont au cœur de tout ce que nous faisons.



Nos consultants, basés au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, France, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Singapour et Australie travaillent de près avec des professionnels du secteur afin de vous offrir des opportunités d'emploi, des services et des solutions sur mesure, et ce, partout dans le monde.



Notre présence internationale continuant à s'étendre pour répondre aux besoins de nos clients, de nos candidats et du marché, nos consultants prennent soin de comprendre les valeurs, cultures, et tendances locales ayant un impact significatif sur un marché donné. Cela nous permet de garantir que où que vous soyez et quelque soit le profil que cherchiez, nous disposons de la personne idéale.



C'est ce réseau de spécialistes du secteur à un niveau local qui fait de Real Staffing un leader mondial incontestable du recrutement pharmaceutique.



Nos spécialisations :

* Assurance Qualité

* Affaires Réglementaires

* Biostat - Datamanagement

* Pharmacovigilance

* Affaires Médicales

* Recherche Clinique

* Pharmacien Responsable (PRI)

* Sales and Marketing



Mes compétences :

Research

healthcare

IT

Information Technology

Business Development

recrutement

Datamanagement

QA

informatique

recruitment

Pharma

Medical Device