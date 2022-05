Olivier KERVRAN

Développement et gestion des MELANGES de CAOUTCHOUC pour les courroies de transmission : applications : automobile, électroménager et industrie.

Mon domaine de compétence principale est la formulation, l'industrialisation des mélanges à base d'élastomères, la connaissance des matières premières utilisées (participation aux travaux de productivité) et la caractérisation des mélanges par les propriétés rheométriques et mécaniques (en statique et dynamique)

Management : responsable d'un petit atelier prototype et actuellement équipe de 3 personnes.

Compétences pédagogiques : formateur des CAP et BEP IFOCA en interne. Et depuis 8 ans intervenant IFOCA à Nantes Carquefou.



Mes compétences :

Moulage

Industrialisation

Gestion de projets

Formulation

Matériaux

Textile