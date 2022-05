Olivier KIFUMBI

Ingénieur Civil Electromecanicien, mon expérience est prouvée dans le domaine industriel et dans le management, notamment:

-Planning et organisation de la maintenance; gestion des approvisionnements, lubrifiants et commandes pièces de rechange.

-Formateur ISO 9001 V 2008.

-Élaboration et etude sur les matrices de compétences.

-l'industrie minière où j'ai une carrière professionnelle dans le projet KIBALIGOKD MINE et stages académiques avec la GECAMINES et la STL

-L'industrie alimentaire (Brasserie) où j'ai effectué plusieurs prouesses dans la mise en place de l'amélioration continue

-La logistique, management, import-export, fret et transport maritime.

J'ai une bonne connaissance de la gestion du personnel, garage, atelier, usine, équipement de terrassement et minier, charroi automobile...

-J'ai le sens et le gout du contact, je m'adapte facilement à l'environnement du travail; apte à travailler sous pression. Prendre les responsabilités ne me fait pas peur.



Merci de consulter mon CV



Mes compétences :

Secteur Minier

Industrie Alimentaire

Gestion des lubrifiants, approvisionnement

Management, QHSE, Mecanique générale

Gestion des plannings et maintenance

Amélioration Continue

Matrice des compétences