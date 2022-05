Olivier KIRSCH

J'ai débuté mon parcours professionnel dans la société AXYTANS à DIJON, une PME d'une centaine de personnes appartenant au groupe Oberthur Technologies. Celle-ci fournit des solutions de protection des billets de banque pour le transport de fonds. Au sein du bureau d'études de cette entreprise j'étais chargé d'élaborer les logiciels embarqués dans les mallettes sécurisées transportant les billets ainsi que dans les périphériques associées. Ces logiciels temps réel comprennent des éléments d'interface, de gestion de capteurs, de moteurs et des systèmes d'authentification et de chiffrage. J'étais aussi associé à la phase de conception produit et je développais les évolutions demandées par nos clients. Enfin je participais à la mise en production des produits par l'élaboration de logiciels sur les bancs de tests des cartes électronique ainsi que sur les bancs d'assemblage finaux.



Au bout de 6 ans j'ai eu le désir d'enrichir mon expérience professionnelle. J'ai donc intégré la société de service AUSY à Nantes. Ma première mission se déroula à Thalès communications, société que j'ai intégré par la suite dans les mêmes fonctions.



Mes compétences :

AES

Anglais

ANGLAIS TECHNIQUE

Assembleur

Clearcase

CVS

Cycle en V

Eclipse

Gtk

GTK+

Linux

Microsoft Visual C++

pSos

Quartus

Simulink

Technique

UML

UNIX

VHDL

Visual C#