Vérificateur Polyvalent des Impôts à la Direction Provincial des Impôts du Kasai Oriental(,DGI RDC)

Diplômé en finances publiques section impôts directes et indirectes de l’École Nationale des Finances,promotion 2008. je crois aux développements et à la réussite de l'Afrique à travers une bonne fiscalité qui fait usage des nouvelles technologies de partage et de circulation des informations.