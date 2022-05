Olivier KLEIN

Au cours de ma carrière professionnelle, j'ai occupé divers postes (Crédit Manager Europe, Chef Comptable Europe, Trésorier Europe, R.A.F. et Analyste Balance Sheet - P&L) au sein de structures de différentes tailles et dans un environnement internantional.



Réellement trilingue (français,allemand,anglais), je cherche un poste me permettant d'utiliser mes compétences professionnelles et linguistiques acquises au cours de mon parcours professionnel.



Mon objectif est de poursuivre mon évolution de carrière en débutant par un poste de Responsable administratif et financier, progresser en interne ou en externe vers un poste de Directeur Financier, jusqu’à atteindre un poste de Directeur Administratif et Financier, si possible dans un grand groupe travaillant à l’international.



Je souhaite m'épanouir dans une entreprise orienté vers l’international me permettant de :

• Participer à la gestion financière et administrative d’une entreprise

• Proposer des actions d’amélioration des performances de l’entreprise.

• me sentir valorisé dans mon poste, par la confiance accordée par mes supérieurs, les responsabilités confiées et les avantages financiers consécutifs à mon investissement et à mes résultats.



Disponible de suite, je suis à l'écoute de toutes opportunités :



* sur Strasbourg (Limite CUS nord)

* sur un axe Strasbourg - Colmar ou 45 min max de mon domicile.

* à l'international (Luxembourg, Suisse ou Allemagne Frontalier (Offenburg)).



Mes compétences :

Excel

Word

Powerpoint

Hyperion

Jd edwards

Sage

Batigest

CIEL

XRT

Outlook

Reporting