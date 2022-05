Olivier KLEPATZKY

J'ai commencé en tant que monteur. Un métier passionnant qui m'a permis de travailler sur de multiples formats. De Nulle part ailleurs à Zone interdite en passant par Pékin Express et On ne peut pas plaire à tout le monde, ces nombreuses expériences ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. A savoir un touche à tout qui aime sans cesse apprendre et se renouveler. Il y a huit ans, je suis devenu rédacteur en chef, une nouvelle aventure tout aussi passionnante et prenante. J'ai également réalisé des reportages et des plateaux in situ. J'adore la photographie et j'en fais moi-même. Je cherche à développer mon réseau autour de cette activité, alors n'hésitez pas à me contacter. A très vite.



Mes compétences :

Photographie

Montage vidéo

Photoshop Cs 6

Écriture

Montage

Communication

Adobe Photoshop

Audiovisuel

Journalisme