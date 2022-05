Olivier KOREVAAR

Mon expérience professionnelle en tant que chargé d'études est orienté vers les études d'impact économique (emplois générés par les achats) et la modélisation statistique (estimation de l'inflation des prix d'achats de l'entreprise, projection des indicateurs de prix).



Avec une maîtrise en économie de l'environnement obtenue à Toulouse School of Economics (Université de Toulouse 1), je suis particulièrement intéressé par l'économie du travail, les études d'impact environnemental et l'économie de l'énergie et du développement durable.



Mes compétences :

SQL

Microsoft Access

Macroéconomie

Rgui

Traduction anglais français

Microsoft Excel

Econométrie

Statistiques

Microsoft Word

Microsoft Office 2007

Analyse de données

Visual Basic for Applications

Microéconomie

Microsoft PowerPoint

Sciences économiques et sociales

Nouvelles technologies

Réseaux sociaux

Certificat informatique et internet