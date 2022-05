Olivier KOUACOU

Juriste et ingenieur Marketing de formation, j'ai travaillé pendant trois ans comme responsable Marketing aux Editions PBA, maison d'edition des GBUAF/IFES. J'ai piloté pendant ces années le departement marketing avec pour mission principale le developpement du reseau de diffision des livres à travers les 18 pays membres de GBUAF/IFES, l'amelioration des ventes, et la formation des diffuseurs (Libraires, colporteurs, forces de ventes.

En plus de la formation academique, j'ai beneficé de formation pratique en matière de gestion et de leadership en etant delegué Afrique francophone à la formation des leaders emergents de l'IFES à Hong Kong en Octobre 2005.



J'ai acquis de solide fondement en matière de marketing de l'édition grâce aux differents seminaires et pratiques du milieu de l'édition (management de l'edition, management de la production et des ventes, negociation et gestion de contrat avec les auteurs et les diffuseurs, developpement d'outils objectifs d'evaluation de projets d'édition...). Ce poste de responsabilité m'a permi de connaitre les realité de l'industrie du livres dans les pays francophones d'afrique ce qui me rend apre à conduire la création et le developpement d'entreprise dans ce secteur d'activité.



Depuis janvier 2008, je suis fondateur et directeur general de Ressources International Côte d'Ivoire et Sénevé Côte d'Ivoire (Ressources Technology)basés à Abidjan Côte d'Ivoire.

En tant que manager, je me tourne aujourd'hui vers la promotion de ressources (materielles et humaines) pour la promotion de l'entrepreneuriat et le renforcement des capacités des dirigeants et cadres d'entreprises en Afrique francophone.



Formation academique

2004-2005: diplome d'Ingenieur en Marketing Communication à Sup'Management Côte d'Ivoire.

2002 - 2003: Année de Licence de Droit Privé Université de Bouaké

1999 - 2003: Deug II Droit Université de Bouaké

1998: Baccalauréat série A2, Lycée Moderne de Sakassou



Experiences professionnelles:

Octobre 2002 - Octobre 2003: Coordinateur National Projet humanitaire BGUCI

2004: Sécretaire Administratif associé aux GBUCI

Juillet -Octobre 2004: Stage au Département Marketing des Editions PBA/GBUAF

Novembre 2004- Decembre 2007: Chargé de Prmotion et ventes, Responsable departement Marketing des éditions PBA/GBUAF

Janvier 2008: Promoteur et Directeur Général Sénevé Côte d'Ivoire (Ressources Technology)et Ressources International Côte d'Ivoire.



Mes compétences :

Business

Conseil

Création

entrepreneuriat

Formation

Gestion entreprise

GRH

International

Marketing