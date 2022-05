Olivier KOUADIO

COMPETENCES



- Analyses documentaires

et rédaction de rapports



- Réalisation de dossiers

Presse et d’information



- Rédaction et édition de

bulletin d’information

d’entreprise



- Monitoring Médias



- Réalisation de plans de

communication et

d’études de marché



- Elaboration de stratégies

de communication et

marketing



- Création et organisation

d’événements

(conférences de presse

visite de projets…)



- Animation de groupes



- Organisation et gestion

de secrétariat



- création et animation

de site web



- Logistique



- Statistiques





Mobilité nationale et

internationale



Permis de conduire B



Mes compétences :

Communication

Conseils et Services

Internet

Publicité

Relations publiques

Télécommunications

Conseil

Marketing

Spectacle vivant

Art

Informatique

Culture