Je suis en formation en deuxième année de DUT génie électrique et informatique industrielle à l'IUT de Cachan. Actuellement en stage de fin d'étude chez Innov'Lab, je dois créer des applications en Python et en C++ dans le but de piloter un bras robotique à taille humaine.



Mes compétences :

C/C++

Python

Linux

VHDL

Matlab

LabVIEW

Java

CAO électronique