Olivier KOUAKOU

Je suis Technicien Supérieur en Transit-Transport.

Ma spécialité accomplir les formalités douanières et administratives pour vous.

Import-Export.Abidjan-Cote d'Ivoire.



En tant que Agent Logistique j' assure aussi le convoyage des camions chargés depuis Abidjan

jusqu'à Bamako-Mali / Ouagadougou-Burkina Faso / Accra-Ghana / Lomé-Togo et Cotonou-Benin

pour une livraison sécurisée de vos marchandises.



Vous êtes importateurs ou Exportateurs et vous ne savez pas qui contacter pour vos démarches administratives et Douanières.



Ne cherchez plus, je suis à votre disposition.

Je suis prêt à relever tous les défis.



Mes compétences :

Logistique

Comptabilité Générale

Import-Export