Olivier KOUASSI

Ambitieux, talentueux et grand challenger, je tiens à apporter des améliorations, beaucoup à apprendre de partout afin d'être un expert ayant des compétences solides. Aussi doté d'un esprit entreprenant et organisé qui s'associe parfaitement à la création et au suivi de projet, ma qualité première est d'être polyvalent. Je suis disponible pour faire face aux grands défis de l'emploi.





Mes compétences :

Technologies GSM, GPRS, EDGE, UMTS, VSAT

Administration des réseaux informatiques

Configuration des équipements Motorola GP300, GM30

Les technologies de transmission PDH, SDH, WDM

Configuration Call Manager Express (CME) et des t

Développement d’application web

Implémentation de VLAN sur Switch Cisco

Les technologies sans fils (WIFI, CPL)

Configuration des équipements Cisco (routeur, Swit

Analyse et Conception de Base de donnée

Internet