Olivier KUBLER

Dirigeant fondateur de l’agence e-commerce advisa (25 p), artisan du pixel appliqué.

Les sites internet sont des oeuvres collectives et j’aime pratiquer la co-création digitale.

En 1995, entouré de pionniers autodidactes, j’ai créé la web agency du premier fournisseur d’accès internet de province, le FAI Pandemonium / Energis France.

Puis j’ai fondé Advisa en 2002 en rassemblant à Strasbourg des passionnés de commerce électronique, afin de bâtir un écosystème permettant aux individus d’épanouir leur talent au service de projets ambitieux.



J’ai à coeur la belle ouvrage, l’exigence des grandes cuisines, la minutie des horlogers, l’éthique des artisans compagnons du devoir. J’aime la création, le design, l’artisanat, le marketing et je crois aux vertus d’un management humaniste.



Mes compétences sont à la fois celles d’un gestionnaire d’agence digitale, manager d’équipes créatives et techniques, et celles d’un consultant proche de ses clients et impliqué dans l’atteinte de leurs objectifs.



Mes engagements pour Advisa :

Vice-Président de l’Union des Agences Conseil en Communication d’Alsace ( www.ucc-alsace.com )

Membre d’IDEE Alsace : initiative développement durable ( www.ideealsace.com )



Expérience professionnelle :

2002 Advisa : dirigeant fondateur, consultant en stratégie eCommerce + eMarketing

2001 Energis PLC : directeur ebusiness France

1999 Ision AG : associé manager de la web agency France

1995 Pandemonium Group : créateur de l'activité web agency

1993 Sine Qua Non / Scordif : chef de publicité



Mes compétences :

Ebusiness

Ecommerce

Réseaux sociaux

Magento

Drupal

Emailing

Stratégie web

Web marketing

Analyse statistiques

SEO + SEA + SMO

Management d'équipe

Web 2.0

Web design