Olivier KUHN

Du design au maintien aux conditions opérationnelles de solutions informatiques à forte valeur ajoutée, ma mission concerne l’accompagnement de nos clients face aux challenges de la Transformation Digitale, de l’environnement utilisateur au DataCenter.



Mon objectif est d'aider les entreprises à se concentrer sur leur cœur de métier en les suppléant dans la gestion de leur IT.



Les principaux services et technologies que je propose à mes clients :



► CLOUD SERVICES

IaaS avec 24/7 99,99% de disponibilité. Permettre aux entreprises de sécuriser leur IT dans le Cloud SCC.

Interconnexion des infrastructures « on premise » dans un environnement hybride.



► INFRASTRUCTURES HYPER-CONVERGED

Construire une architecture centrée sur le logiciel qui intègre étroitement les ressources de calcul, de stockage, de réseau et de virtualisation.

Mettre en place des infrastructures plus facile à intégrer, à gérer et à faire évoluer.



► DIGITAL WORKPLACE

Permettre aux employés de travailler plus intelligemment en déployant un environnement informatique personnalisé et sécurisé.

Rendre le travail plus efficace grâce à des outils de collaboration et des équipements mobiles.



► MANAGED SERVICES

Aider les clients à accroître leur productivité avec un support informatique « round-the-clock ».

Disposer de la bonne ressource/compétence à l’instant T.



Mes compétences :

Partenariat distribution

Supply Chain Services

Sales

Management

Storage

Virtualisation

Software Defined Storage

Servers

Software & SAM

Hyper-converged Infrastructures

Managed Print Services

Workspace

Outsourcing IT

Flexible Resourcing

Network & Security

Professional Services

Managed Services

Cloud Services

Datacenter Services

IT Services