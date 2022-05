Olivier KUITCHEU

Salut a tous, je me nomme KUITCHEU OLIVIER jeune diplomé d'une licence en télécommunication option réseaux au sein de l'Université Gamal Abder Nasser de Conakry.

je recherche un job compte tenu de la place croissante des réseaux dans les systèmes d’information, l’administrateur est très sollicité, notamment sur des questions de performances et de disponibilité.



Mes compétences :

computer maintenance

XML

WampServer

TCP/IP

Staff Development and Training

Oracle

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Publisher

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Logistics

Linux

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > VLAN

LAN/WAN > LAN

Google Web Toolkit

C++

Analysis and planning of needs and resources

Gestion de projet

Téléphonie