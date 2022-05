Olivier LABASTROU

Bonjour,

Travaillant depuis de nombreuses années dans la relation clientèle, que cela soit en magasin ou par téléphone, je recherche un poste de conseiller clientèle dans le milieu de la banque, prévoyance et assurance.

Ayant un bon esprit d'équipe j'ai souvent proposé des challenges ou des animations afin de dynamiser mes collègues.

Toujours soucieux de perfectionner mes connaissance je cherche toujours de nouvelles informations ou formations afin de compléter mes connaissances et je me fais fort de les retransmettre auprès de mes équipiers.



Mes compétences :

Relationnel

Gestion des connaissances

Gestion de la relation client

Techniques de vente