Vous êtes un particulier ou une entreprise, confiez l’organisation de votre événement à Olivier Labesse et à son savoir-faire. Olivier Labesse situé à Douzy près de Sedan dans les Ardennes est un traiteur spécialisé dans l’organisation d’événement et de manifestation de tout ordre.De la réception familiale à domicile, à la soirée de prestige, en passant par un cocktail ou un banquet, sans oublier les mariages, les séminaires et les repas de fête, Olivier Labesse répond à toutes vos exigences…



Mes compétences :

Boucher Charcutier Traiteur