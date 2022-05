Je m'appelle Olivier LABOURG. Je suis né le 5 Mars 1989 à la Trinité, une petite ville de la côte Est Martiniquaise. Ainé d'une famille de trois enfants, j'ai vite développé une forte personnalité et un esprit d'entraide et de partage.



Depuis petit j'ai baigné dans le monde du commerce. Mon père étant Artisan Commerçant, j'avais souvent l'occasion de l'accompagner lors de divers foire ou salon comme la foire de Paris ou encore le salon de l'ameublement. Quand j'ai été en âge de travailler il m'a confié un poste de vendeur au sein de la société familiale, une SARL de 25 salariés, spécialisée dans l'ameublement haut de gamme en bois massif.



De plus, lors de l'été 2009, j'ai eu la chance d'obtenir un emploi saisonnier au sein de L'UFR, le premier groupe mutualiste Domien. J'avais un poste d'agent de réservation, j'étais chargé de faire la promotion d'un service auprès des adhérents de la Mutuelle par téléphone ou en direct.



C'est durant mes études de langue que j'ai pris gout au métier de commercial alors que travaillais comme Distributeur indépendant pour la société LIFEWAVE.



Ces expériences professionnelles dans le monde la vente et du commerce ont fait naître en moi un vif interêt pour ce secteur. Dès lors la décision d'effectuer une réoritation vers ce domaine s'est imposée à moi comme une évidence.



C'est alors que j'ai rejoins le Groupe AXA France comme Conseiller Financier (Particuliers/Professionnels) en 2011 puis le Groupe Swisslife en 2014.



Aujourd'hui, c'est au sein de mon propre Cabinet de Courtage en Assurances que j'accompagne mes clients.



www.mvp-courtage.fr







Mes compétences :

Pack Microsoft Office

Siebel

Salesforce

ECV

BIG Expert