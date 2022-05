Olivier LACOTTE

Après avoir terminé mes études de droit des affaires à Montpellier et obtenu mon titre d’avocat, j’ai rejoins le Cabinet FIDAL (Direction Régionale de Rouen), département droit économique en janvier 1997.

En 2002, j’ai eu l’opportunité de créer le département juridique de filiales françaises d’un groupe allemand, implantées à Levallois-Perret.



En 2006, je repris mon activité d’avocat d’affaires au sein du Cabinet FIDAL (Direction Régionale de Rennes), département concurrence distribution, propriété intellectuelle.

En octobre 2011, j’ai pris la direction du département concurrence distribution, propriété intellectuelle de la Direction Régionale du Mans du Cabinet FIDAL. Cette direction régionale regroupe nos bureaux de Tours, Chartres, Orléans, Blois et Le mans.



J’interviens essentiellement dans les domaines suivants : rédaction de contrats commerciaux et industriels, création de réseaux de distribution (franchise, concession, distribution sélective), stratégie commerciale et contractuelle de l’entreprise, relations fournisseurs-grande distribution, propriété intellectuelle et industrielle, droit de l’informatique et des télécommunications, pratiques anticoncurrentielle et restrictives de concurrence, accords internationaux, …



J’interviens dans ces domaines en conseil mais aussi en contentieux. Mes clients sont essentiellement des entreprises, de toutes tailles et implantées partout en France.



Enfin, j’interviens aussi en tant que formateur sur des problématiques juridiques diverses mais toujours en lien avec mes domaines d’intervention.



Mes compétences :

Droit commercial

Distribution