Olivier LACUBE

Préparation / organisation / suivi et réception du chantier



Je suis acteurs de la réunion de lancement / de préparation / de fin de chantier.

Je réalise la reconnaissance du site, les démarches administratives relatives à l'ouverture d'un chantier et définit les moyens à mettre en œuvre.

Je m’approprie, j’analyse les plans en relation avec le bureau d’études et j’assure la remontée d’informations nécessaires à la réalisation des DOE.

J’organise ou coordonne l’organisation physique du chantier.

Je détermine et gère les approvisionnements.

J’adapte l’effectif au besoin du chantier, y compris le personnel intérimaire.

Je peut être amené à participer aux choix des sous-traitants, en assure le suivi et l’évaluation selon les procédures qualité.

J’établis les plannings de toutes les interventions avec le responsable de chantier

J’établis ou collecte les documents administratifs : relevés, rapports, pointages,…

J’assure un reporting régulier auprès de mon N+1 sur les plans administratifs, techniques et financiers dont il a la charge.

Je mets en place un suivi formalisé d'avancement des travaux conformément au cahier des charges.

Je participe aux visites et aux réunions d'avancement des travaux. J’identifie, chiffre et fait valider les travaux supplémentaires.

Je représente l'entreprise auprès de tous les acteurs : clients, fournisseurs, sous-traitants, autres corps d’état, ….

J’apporte des solutions techniques et est force de propositions.

Je suis garant de la qualité de la réalisation.

J’assure un retour d’expérience d’un chantier à l’autre afin d’optimiser les pratiques.



Management



J’anime et coordonne les collaborateurs placés sous sa responsabilité.

J’applique la règlementation sociale : temps de travail, absences, déplacements….

Favorise la transmission du savoir-faire dans mes équipes.

Réalise les entretiens annuels de mes collaborateurs.

Maintien d’un bon climat social.



Mes compétences :

Préparation / organisation

suivi et réception du chantier

Etablit les plannings de toutes les interventions

acteurs de la réunion de lancement