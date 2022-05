Olivier LAFET

Après 15 ans d'expérience riches et variées, je suis Directeur employeur d'une Unité de 300 salariés depuis avril 2013, dont l'activité principale consiste à optimiser la programmation de l'ensemble des interventions techniques des clients particuliers et pro Electricité ( 1,3 millions) et Gaz ( 230 000) sur l'ensemble du territoire du Dauphiné, de la Savoie, de la Haute Savoie et du pays de Gex. Gestion de l'astreinte dépannage tableau Electricité et Gaz sur ce territoire.

Auparavant, j'ai pu acquérir des compétences dans l'étude des raccordements des productions d'énergie renouvelable ( Eolien, hydro, Photovoltaique, cogénération, biomasse...), la gestion de projet d'investissement de réseau 20kV, la gestion d'équipe travaux en franche comté, du contrôle de gestion dans les Pyrénées Orientales. Mais aussi , en Guadeloupe , j'ai pu développer des compétences dans le management QSEI ( Qualité Sécurité Environnement et Innovation) et dans la finance en tant que responsable financier d'EDF Guadeloupe.

Depuis 2010, j'ai le plaisir d'exercer des postes de managements importants et de mener à bien des projets d'Unité dans un collectif managérial de grande qualité.



Mes compétences :

Smart Grid

Management

Distribution