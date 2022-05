Olivier LAFORGUE

Actuellement Courtier dans le domaine du prêt immobilier avec le groupe BTCF et également en assurances tant de personnes que de biens avec le groupe nous assurons.com . Ce statut de courtier est un choix que j'ai fait après avoir été salarié pendant 8 ans à AXA France, et Agent Général d'assurances pour 2 compagnie.

Ma conclusion a été pour respecter ma philosophie du respect du client en lui apportant la solution la mieux adaptée à son besoin et son attente, le courtage est à mon avis le seul moyen pour y arriver.



Mes compétences :

Assurance

Fiscalité

Assurance Vie

Prospection

Banque