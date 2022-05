Olivier LAMBERT

Solide expérience de plusieurs années dans la Gestion du Risque Clients, le Management d'équipe, le Recouvrement de créances et la Gestion du BFR.



Principales Réalisations :



- Réduction du DSO et de la Sinistralité (Bad debt) dans un environnement de restructuration,

- Mise en place EDI factures et règlements, Editique et Dématérialisation de la facture,

- Main Key User des services comptables et de Recouvrement dans l'implémentation de SAP,

- Mise en place de process de facturation ayant permis une augmentation sensible des rentrées de Cash en lien avec le CNC et le factor

- Conduite du changement orienté professionnalisation des outils , des équipes et des actions de recouvrement,





Compétences :



- Gestion du Risque clients (audit du Cash Conversion Pipe Line) ,

- Management fonctionnel et opérationnel d'équipes de Comptabilité Clients et Recouvrement,

- Recouvrement de créances pro actif sur la Clientèle B to B ,

- Optimisation du Working Capital

- Gestion du contrat d'Assurance crédit (EH SFAC , ATRADIUS)



Mes compétences :

Gestion du risque

Management opérationnel

Recouvrement de créances

Conduite du changement

Conduite de projet