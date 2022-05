Olivier LAMY

Je suis en charge d'un bureau technique composé de 3 chefs de projet sur un programme d'ampleur international. Ma mission est de d'améliorer les moyens opérationnels de production informatique et de gérer son évolution. Je suis certifié ITIL et J'ai suivi la formation PMI.

je suis project manager et j'ai en charge la responsabilité de tous les projets infogérance du programme.

J'interviens dans toutes les phases d'un projets de l'élaboration du scope , du costing, du plan projet etc , jusqu'à la clôture du projet.



Derrière moi, j'ai dix années d'expériences d'ingénieur systeme unix ( sun, aix, hpux, irix, tru64, redhat) du monde des stations de travail à l'univers des serveurs haute-dispo type superdome . J'ai eu la chance de travailler sur des missions à très hautes valeurs ajoutées dans deux grandes entreprises internationales : france-telecom et airbus. J'ai pu participer à de grands projets



- Migration de plateforme unix HP

- Industrialisations d'infrastructures exadata / exalytics

- Mutualisation et consolidation de serveurs ( Superdome , M9000 ....)

- Chef de projet pour la mise en place d'un Exadata oracle.

- Virtualisation des serveurs applicatifs fusion sous Oracle VM /VMWARE

- Mise en place de solution de PRA

- Déploiement des applications weblogic - fusion ORACLE

- Déploiement des applications OEBS Oracle



Ces expériences m'ont permis de me perfectionner sur les différentes technologies autres que les serveurs tel que le san ( les baies de stockage EMC et XP), les robots de sauvegardes STK.





Mes compétences :

Vmware esx

Oracle E business Suite

Management d'équipe

ExadataOracle Database

Ingénieur système

Oracle VM

Project manager

Virtualisation

Stockage